الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واستستعرض صباح غدٍ الأربعاء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة بالصياهد، أمام لجان التحكيم، 16 فردية (دق، وجل) فردي لون (حمر).ويتوقع أن تأتي المنافسة قوية، عطفًا على استعدادات المشاركين في الفئتين، إلى جانب الأسماء المعروفة والمشاركة في منافسات الغد.ويشارك في منافسات فردي (دق حمر):1- حمد محمد مسفر العجمي2- عايض رفعان عايض القحطاني3- ملفي بطيحان عبدالله السبيعي4- عبود هريسان ناصر المقاطي5- عبدالله حامد محمد آل زربة6- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي (3 فرديات)وفي فئة فردي (جل حمر) يشارك:1- عايض رفعان عايض القحطاني (4 فرديات)2- محمد مسيفر مفلح الصواط3- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي4- فيصل محيميد خصيوي العتيبي5- سعيد سعود العوفي الحربيإلى ذلك أعلن اليوم الثلاثاء عن الملاك المتأهلين في الشعل (جل - دق)، التي ستعرض بعد غدٍ الخميس، حيث ضمت قائمة الملاك المتأهلين في فئة الفردي (جل - شعل) كلاً من :1- حفيظ برغش علوش السهلي2- مترك نايف تركي بن حجنة3- نايف سعودي نايف الحثلين4- مهنا إبراهيم خليل المزروعي العنزي5- مطلق صقر عبدالله السهلي6- فلاح سلطان عامر بن ملحم7- حنس مفرس فارس العتيبيوضمَّت قائمة الملاك المتأهلين اليوم الثلاثاء في فئة الفردي (دق - شعل)، التي ستعرض بعد غدٍ الخميس كلاً من:1- عبدالله محمد ردعان آل بريك2- مهنا إبراهيم خليل المزروعي العنزي3- علوش نحيان فهيد العجمي4- صقر مطلق صقر السهلي5- فلاح سالم راشد الهاجري6- عايض محسن ساير العتيبي7- فلاح سلطان عامر بن ملحم8- حنس مفرس فارس العتيبي// انتهى //20:54ت م0226