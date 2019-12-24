رياضي / 16 فردية "دق وجل" في فئة الحمر تستعرض أمام لجنة التحكيم.. غدًا
الثلاثاء 1441/4/27 هـ الموافق 2019/12/24 م واس
الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس
تستعرض صباح غدٍ الأربعاء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة بالصياهد، أمام لجان التحكيم، 16 فردية (دق، وجل) فردي لون (حمر).
ويتوقع أن تأتي المنافسة قوية، عطفًا على استعدادات المشاركين في الفئتين، إلى جانب الأسماء المعروفة والمشاركة في منافسات الغد.
ويشارك في منافسات فردي (دق حمر):
1- حمد محمد مسفر العجمي
2- عايض رفعان عايض القحطاني
3- ملفي بطيحان عبدالله السبيعي
4- عبود هريسان ناصر المقاطي
5- عبدالله حامد محمد آل زربة
6- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي (3 فرديات)
وفي فئة فردي (جل حمر) يشارك:
1- عايض رفعان عايض القحطاني (4 فرديات)
2- محمد مسيفر مفلح الصواط
3- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي
4- فيصل محيميد خصيوي العتيبي
5- سعيد سعود العوفي الحربي
إلى ذلك أعلن اليوم الثلاثاء عن الملاك المتأهلين في الشعل (جل - دق)، التي ستعرض بعد غدٍ الخميس، حيث ضمت قائمة الملاك المتأهلين في فئة الفردي (جل - شعل) كلاً من :
1- حفيظ برغش علوش السهلي
2- مترك نايف تركي بن حجنة
3- نايف سعودي نايف الحثلين
4- مهنا إبراهيم خليل المزروعي العنزي
5- مطلق صقر عبدالله السهلي
6- فلاح سلطان عامر بن ملحم
7- حنس مفرس فارس العتيبي
وضمَّت قائمة الملاك المتأهلين اليوم الثلاثاء في فئة الفردي (دق - شعل)، التي ستعرض بعد غدٍ الخميس كلاً من:
1- عبدالله محمد ردعان آل بريك
2- مهنا إبراهيم خليل المزروعي العنزي
3- علوش نحيان فهيد العجمي
4- صقر مطلق صقر السهلي
5- فلاح سالم راشد الهاجري
6- عايض محسن ساير العتيبي
7- فلاح سلطان عامر بن ملحم
8- حنس مفرس فارس العتيبي
// انتهى //
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