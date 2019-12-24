ينبع 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واساحتفلت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع ممثلة بقسم الإطفاء والوقاية من الحريق اليوم بتخريج دفعة من برنامج الدورة التأسيسية لرجال الإطفاء 2019م المنضمين حديثاً للهيئة الملكية بمدينتي ينبع الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وذلك بمقر تدريب الإطفاء والإنقاذ.وامتد البرنامج لـ ( 8 ) أسابيع جرى خلاله التدريب والتأهيل على أعمال الإطفاء والإنقاذ، كذلك طرق مكافحة الحرائق في المباني السكنية والمنشآت الصناعية، والمساهمة في الحد من انتشارها، وتطبيق عمليات الإنقاذ للمحتجزين، والبحث عن المفقودين والاستجابة لحوادث المركبات والتعامل مع المواد الخطرة.// انتهى //20:55ت م0227