دومة الجندل 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واستفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم عدداً من المشاريع التنموية التابعة لبلدية محافظة دومة الجندل، واطلع على الأعمال والخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، وذلك ضمن جهود أمانة المنطقة لتطوير منظومة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين من خلال متابعتها والتأكد من سير الأعمال.ووقف أمين منطقة الجوف يرافقه وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي الشمري ورئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد إبراهيم العنزي على مشروع مركز الساحة الشعبية المطلة على بحيرة دومة الجندل، ووجه بسرعة استكمال الأعمال المتبقية .وتابع مشاريع السفلتة الجاري تنفيذها في حي الخالدية، واطلع على مخططات التنفيذ والمراحل المتبقية من الأعمال ، ووقف على مشروع تطوير تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز والتي تشمل أعمال التطوير إزالة إشارة المرور وفتح المسار للقادم باتجاه الشمال مع إنشاء دوار في الوسط يتخلله مجسم جمالي .وشملت الزيارة مشروع إنشاء حدائق عامة وملاعب أطفال البالغة تكلفتها 800.000 ريال، وعلى مساحة 200.000 متر مربع ويشمل مسارات للدراجات وملعب كرة قدم وملاعب كرة طائرة.واختتم المهندس الشرعان جولته بمبنى بلدية محافظة دومة الجندل اطلع من خلالها على المخططات البلدية المستقبلية، مقدماً شكره لرئيس البلدية ومنسوبيها.// انتهى //21:15ت م0230