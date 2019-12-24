واشنطن 27 ربيع الآخر1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 واسافتتحت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم مستقرة، وسط تحسن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار التفاؤل حيال قوة الاقتصاد المحلي.وصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 21.04 نقطة، ما نسبته 0.07 في المئة، ليفتح عند مستوى 28572.57 نقطة، فيما زاد مؤشر (ستاندرد أند بورز 500) بنسبة 0.04 في المئة، ما يعادل 1.44 نقطة ليصل عند مستوى 3225.45 نقطة.وتقدم مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 9.36 نقاط أو 0.10 في المئة ليصل إلى مستوى 8955.01 نقطة.// انتهى //21:19ت م0231