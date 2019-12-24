واشنطن 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأدانت وزارة الخارجية الأمريكية اعتقال السلطات الإيرانية لوالديّ شاب قتل في اضطرابات طهران في نوفمبر الماضي.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "تدين الولايات المتحدة بشدة اعتقال والديّ بويا بختياري، وتدعو إلى إطلاق سراحهما فورًا، لقد حان الوقت للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ومحاسبة النظام الإيراني".وقد ذكرت تقارير إعلامية أن بختياري (27 عامًا)، قتل في مدينة كرج غرب طهران، في أعمال عنف اندلعت في منتصف نوفمبر خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد على خلفية قرار الحكومة المفاجئ رفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 200 بالمئة.// انتهى //21:33ت م0232