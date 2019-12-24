طرابلس 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق24 ديسمبر2019 م واسجددت بريطانيا دعمها للجهود التي تحقق الاستقرار والسلام في ليبيا.وقالت السفارة البريطانية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة ذكرى الاستقلال: "نُؤكد على استمرار دعم بريطانيا لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أرجاء ليبيا، ودعم جهود البعثة الأممية للعودة إلى المسار السياسي والحوار، وإنهاء الأعمال القتالية في البلاد".// انتهى //21:36ت م0233