سياسي / بريطانيا: ندعم الاستقرار والسلام في ليبيا
الثلاثاء 1441/4/27 هـ الموافق 2019/12/24 م واس
طرابلس 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق24 ديسمبر2019 م واس
جددت بريطانيا دعمها للجهود التي تحقق الاستقرار والسلام في ليبيا.
وقالت السفارة البريطانية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة ذكرى الاستقلال: "نُؤكد على استمرار دعم بريطانيا لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أرجاء ليبيا، ودعم جهود البعثة الأممية للعودة إلى المسار السياسي والحوار، وإنهاء الأعمال القتالية في البلاد".
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21:36ت م
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