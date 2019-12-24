ظهران الجنوب 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسوقف مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي اليوم على سير الاختبارات في عدد من مدارس المحافظة التعليمية، متفقدًا أعمال اللجان وغرف الكونترول وعلى أداء الطلاب.وأوضح الوادعي أن أعمال الاختبارات تسير بشكل مطمئن في أجواء مثالية تسهم بإذن الله في تحقيق الطلاب والطالبات لنتائج جيدة في مختلف المراحل الدراسية.//انتهى//22:08ت م0236