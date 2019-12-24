الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واستأهل النادي الأهلي السعودي إلى نهائي بطولة أندية غرب آسيا الثالثة لكرة الطاولة بعد تغلبه على نادي الاتحاد السعودي بنتيجة (3-2) في نصف النهائي الذي أقيم اليوم في العاصمة البحرينية المنامة.وسيواجه الأهلي في النهائي نادي سار البحريني غدًا، يسبقه لقاء الاتحاد ونادي البحرين البحريني لتحديد المركزين الثالث والرابع.وفي بقية النتائج كسب السليمانية العراقي نظيره الفحيحيل الكويتي بنتيجة (3-2)، بينما تغلب نادي المفرق الأردني على نادي عالي البحريني بنتيجة (3-0)، وفاز نادي البشمركة العراقي بنتيجة (3-1) على نادي السيب العماني، وتغلب نادي الوصل الإماراتي على نادي شباب الأمعري الفلسطيني (3-0).// انتهى //22:45ت م0238