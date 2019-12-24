القاهرة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مصر تسعى للتوصل إلى تفاهم واتفاق في مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، خصوصًا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.وأشارت وزارة الري المصرية في بيان رسمي اليوم إلى أن مصر حريصة على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاثة متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرًا جسيمًا على مصر، ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس محمد السباعي في البيان إن مصر قدمت صياغة بديلة لربط السدين (سد النهضة والسد العالي) بما يحقق مصلحة الطرفين.// انتهى //23:10ت م0242