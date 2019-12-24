أبها 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسانطلقت فعاليات معرض أبها الثالث للامتياز التجاري "أبها_فرنشايز _2019 اليوم، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها، ممثّلة في لجنة ريادة الأعمال، بالتعاون مع إحدى المؤسسات المتخصصة في تنظيم الفعاليات ويستمر لثلاثة أيام ، وذلك بفندق قصر أبها بمشاركة 31 شركة محلية وعالمية.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي أن المعرض يضم أكثر من 40 جناحاً، ويهدف إلى مساعدة رواد ورائدات الأعمال لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الحصول على الامتياز التجاري العلامات التجارية المعروفة، مشيرًا إلى أن الفعاليات تشتمل على ثلاث ورش عمل يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لتأهيل الشباب للحصول على امتياز تجاري من الشركات المشاركة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المحاضرات تثقيفية لرواد ورائدات الأعمال والمستثمرين في مجال الامتياز التجاري، وتغطي موضوعات مثل كيف تختار الفرنشايز الصحيح، والعقود القانونية للامتياز التجاري.وأكد الحويزي أن قطاع الامتياز التجاري السعودي أصبح واحداً من أسرع القطاعات نمواً في المملكة، فيما يسعى المعرض إلى تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي بعسير، حيث يتيح لأصحاب المشروعات والمستثمرين الطموحين الفرصة للتواصل مع الشركات العارضة المحلية والعالمية المانحة لحقوق الامتياز التجاري، وإطلاق عدة برامج تتميز بفعاليتها، منها البرنامج التعليمي الذي يتضمن ورش العمل ومحاضرات والخدمات الاستشارية.من جهته أبان الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن الغرفة تهدف من تنظيم المعرض إلى تطبيق مبادئ الفرنشايز التجاري لتحقيق منافع لجميع أفراد المجتمع، وتمكين المشروعات الريادية من خلال خلق مزيد من فرص العمل للشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق القطاع الخاص الذي يمد المناطق الأكثر احتياجًا بالخدمات والسلع بأسعار مناسبة.// انتهى //23:21ت م0243