سكاكا 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسعقدت الغرفة التجارية الصناعية بالجوف مساء أمس لقاء مفتوحاً مع رجال أعمال وسيدات على مستوى المنطقة، بقاعة المقصورة بسكاكا.وافتتح اللقاء بكلمة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف المهندس ماجد بن معدي الرويلي الذي أكد على تكامل الجهود بين القطاعات وفق توجيهات واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على التنمية الشاملة والمستدامة لمختلف الجوانب في المنطقة، منها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.بدوره ألقى كلمة الضيوف نيابةً عنهم رجل الأعمال صالح بن صدقة بترجي أن منطقة الجوف من المناطق الواعدة في الاستثمارات مؤكداً رغبة الزوار من زملائه رجال الأعمال وسيداته استثمار الفرص والمزايا في المنطقة لبناء استثماراتهم فيها بما يحقق الفائدة الاستثمارية وتقديم أجود الخدمات.وقدم بترجي شكره وتقديره لسمو أمير الجوف على استقبال الوفد ودعمه الشخصي اللامحدود لتنمية الاستثمارات في الجوف.عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن المنطقة ومميزات الاستثمار فيها وفقاً لما تملكه من مقومات متنوعة ومزايا ومشاريع اقتصادية نوعية.وانطلقت جلسة حوارية بين رجال الأعمال وسيداته الضيوف ونظرائهم من منطقة الجوف حول الاستثمارات في المنطقة، وشهد اللقاء تشكيل فرق ثنائية بين الطرفين في مجالات استثمارية مختلفة، كما قدموا مبادرات حيال إنشاء صناديق تخدم الاستثمار في المنطقة.ووقعت غرفة الجوف والضيوف وثيقة حسن نوايا تؤكد الرغبة الجادة لرجال وسيدات الأعمال بدء أنشطتهم التجارية في المنطقة.// انتهى //23:23ت م0244