أبها 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسضبطت بلدية الحازمي بمحافظة بيشة اليوم ٢١محلاً تجارياً مخالفاً في مركز القوباء و١٩ محلاً في مركز البهيم و١١محلاً في قرية الحجيرات، وذلك ضمن جولات رقابية نفذتها الفرق المختصة في البلدية.وأوضح رئيس البلدية إبراهيم القرني أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق ٢٣محلاً وإنذار ١١محلاً آخر وذلك لتدني مستوى النظافة العامة، ولسوء نقل الأغذية، والمأكولات ووجود أطعمة فاسدة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين و ذلك لضمان جودة عمل تلك المنشآت، والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة، والحرص على صحة وسلامة الأغذية، والمأكولات حتى وصولها للمستهلك من خلال تفعيل (حملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //23:23ت م0245