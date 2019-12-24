أبها 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسأنهت إدارة تعليم بيشة اليوم عددًا من برامجها التدريبية الموجهة لمعلمات الطفولة المبكرة، التي استهدفت 120 متدربة.وشاركت 25 متدربة في القيادة المدرسية في برامج مرحلة الطفولة المبكرة، فيما قدمت عدة برنامج في معايير التعلم المبكر للفئة العمرية من 3 - 6 سنوات بحضور 45 متدربة لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تقديم برنامج إستراتيجيات التعليم والتعلم برياض الأطفال للقيادات والمعلمات المستجدات في المرحلة، واستمر خمسة أيام تدريبية بواقع عشرين ساعة استفادت منه 51 متدربة.// انتهى //23:34ت م0247