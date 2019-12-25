واغادوغو 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسقتل سبعة جنود وعدد من المدنيين إثر هجوم في أربيندا شمال بوركينا فاسو.وأفادت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو ببيان اليوم بأن عددًا كبيرًا من الإرهابيين هاجموا بشكل متزامن مفرزة من الجيش وسكانًا في أربيندا في ولاية سوم، مضيفةً أن الهجوم أسفر عن مقتل 80 إرهابيًا على يد عناصر المفرزة المكونة من عناصر من جيش البر والدرك.وأوضح الجيش أن أربعة جنود وثلاثة من الدرك قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح، إضافة إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين، مبينًا أن الجيش صادر نحو مئة دراجة نارية وأسلحة وكمية كبيرة من الذخائر.// انتهى //02:01ت م0251