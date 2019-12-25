نواكشوط 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير الثقافة و الصناعة التقليدية الموريتاني الدكتور سيدي محمد ولد الغابر اليوم، مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور سالم بن محمد المالك، الذي يزور موريتانيا حاليًا.وتركز اللقاء على مساهمة الإيسيسكو في دعم الجهود المبذولة من أجل تنمية الصناعة التقليدية في موريتانيا وتفعيل دورها التنموي.وعبر مدير عام الإيسيسكو عن استعداد منظمته لمواكبة الوزارة من خلال فنيين وخبراء متخصصين في مجال الصناعة التقليدية، إضافة إلى العمل على تسجيل عدد جديد من المواقع الموريتانية على لائحة التراث الإسلامي.// انتهى //03:52ت م0254