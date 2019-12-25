الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يوجه المسؤولين بتنفيذ برامج ومشروعات الميزانيةالملك: عازمون على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق رؤية 2030خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانيةالقيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة رئيس أركان الجيشفيصل بن بندر يستقبل سفير المجرأمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في الجلسة الأسبوعيةأمير نجران يؤكد أهمية تعزيز دور «المحاسبة» في إحكام المال ومراقبة الأداءأمير حائل يسلم وحدات الإسكان التنموي.. ويرأس اجتماع اللجنة التنفيذيةفيصل بن مشعل: القيم القلب النابض والمحرك للحس الأمني لدى أبناء الوطنأحكام قضية خاشقجي.. انتصار للشرع والشفافيةمجلس القصيم يناقش مشروعات المنطقة بقيمة 24.8 مليار ريالتوقيع اتفاقية بين الشركة العربية للإعلانات الخـــارجية ومكتــب (زاهـــــا حـــديد ديــزاين)وزير الطاقة ينقل تحيات القيادة لأمير الكويتمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعتمد برامجه ومبادراته في 2020الكويت: أحكام القضاء في قضية خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانونقانون أردوغان: بيان الاتهام دليل براءة!!«التعاون الإسلامي» تدعو الهند لضمان سلامة المسلمينفرق فلسطينية لاستكمال ملفات «الجنائية» ضد إسرائيلالمركزي اليمني يحذر من سحب الحوثيين للعملة الجديدةالمرصد: غارات روسية تخلف الموت في إدلب// يتبع //06:02ت م0003