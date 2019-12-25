عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/4/28 هـ الموافق 2019/12/25 م واس
الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يوجه المسؤولين بتنفيذ برامج ومشروعات الميزانية
الملك: عازمون على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق رؤية 2030
خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية
القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة رئيس أركان الجيش
فيصل بن بندر يستقبل سفير المجر
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في الجلسة الأسبوعية
أمير نجران يؤكد أهمية تعزيز دور «المحاسبة» في إحكام المال ومراقبة الأداء
أمير حائل يسلم وحدات الإسكان التنموي.. ويرأس اجتماع اللجنة التنفيذية
فيصل بن مشعل: القيم القلب النابض والمحرك للحس الأمني لدى أبناء الوطن
أحكام قضية خاشقجي.. انتصار للشرع والشفافية
مجلس القصيم يناقش مشروعات المنطقة بقيمة 24.8 مليار ريال
توقيع اتفاقية بين الشركة العربية للإعلانات الخـــارجية ومكتــب (زاهـــــا حـــديد ديــزاين)
وزير الطاقة ينقل تحيات القيادة لأمير الكويت
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعتمد برامجه ومبادراته في 2020
الكويت: أحكام القضاء في قضية خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون
قانون أردوغان: بيان الاتهام دليل براءة!!
«التعاون الإسلامي» تدعو الهند لضمان سلامة المسلمين
فرق فلسطينية لاستكمال ملفات «الجنائية» ضد إسرائيل
المركزي اليمني يحذر من سحب الحوثيين للعملة الجديدة
المرصد: غارات روسية تخلف الموت في إدلب
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