وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قرار سديد لحماية الأطفال والمجتمع ) : الاهتمام بكل ما يتعلـق بشؤون المواطنين والمواطنات في مختلف فئاتهم الـعمرية وضمان مصلحتهم وحفظ حقوقهم بما يوفر لهم الحياة الكريمة والتيسير في قضاء حاجاتهم، وأن تتوافر لـدى الجميع حقوق متساوية وأسس الحياة الـكريمة هـو منهج راسخ في سياسات المملـكة وقوانينها منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه- وحتى هـذا العهد الـزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-.وأوضحت : تماشيا مع هذا النهج وفي ذات السياق يأتي نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية التي صدرت في تعميم المجلس الأعلـى للقضاء الموجه للمحاكم ومأذوني الأنكحة بمنع إجراء عقود الـزواج من المأذونين لمن يقل عمره عن 18 عاما، والـذي نص التعميم على أنه يلزم قبل إبرام عقود تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاما ألا يلحق به أي ضرر ويحقق مصالح المتزوجين من ذكور وإناث.وأضافت : ولا شك أن هـذا الـتعميم سوف يحمي صحة المتزوجين من الجنسين ويمنع إلحاق الضرر بهم، فالزواج قبل تلك السن قد يعرضهم لمخاطر صحية وأضرار اجتماعية أيضا هم في غنى عنها، كما أن عقد الـنكاح بعد الـثامنة عشرة لـه عدة مصالح جسمانية تعود علـى الجنسين، والأضرار الـتي تلحق بالذكور والإناث قبل تلك السن المحددة يعود بأضرار جسيمة على المتزوجين.وقد دلت تجارب الكثير من دول العالم على أن الـزواج قبل تلك السن له عواقب صحية لا بد من الحذر منها، ولا شك أن تشديد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على هـذه النقطة الحيوية سوف يحمي الجنسين من أية أضرار صحية تلحق بهم، كما أن الأضرار الاجتماعية غير خافية على أحد، وقد عانت الدول التي تقدم على الزواج دون الثامنة عشرة من أضرار جسيمة.وختمت : ولا بد في الـوقت ذاته من الحزم تجاه هـذه المسألة بمعاقبة أي مأذون لا يتقيد بهذا التعميم الـصائب والـسديد، ليس حماية للمتزوجين من الجنسين فحسب، بل حماية لـلأطفال الـذين يمثلون عدة المستقبل والأجيال التي يعول عليها بناء التنمية والنهضة للوطن، وبالتالي فإن هذه الحماية ضرورية للغاية، ولا بد للوصول إليها من منع الأنكحة دون تلك السن المحددة؛ للوصول إلى حماية الأفراد المتزوجين من الجنسين وحماية أطفالهم.// يتبع //06:02ت م0005