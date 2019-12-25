نيويورك 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العاملين في المجال الإنساني بالمنظمة يتوقعون بأن حوالي 2.6 ملايين شخص في جمهورية أفريقيا الوسطي سيحتاجون الى المساعدة الإنسانية في عام 2020 م ، أي أكثر من نصف إجمالي سكان البلد الأفريقي.وأوضح دوجاريك أمس أنه حتى نوفمبر الماضي نزح ما يقرب من 700 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، واتخذ أكثر من 595 ألفا مأوى لهم في الدول المجاورة.وقال في المؤتمر الصحفي اليومي إن محدودية الوصول إلى الحقول الزراعية بسبب انعدام الأمن يؤثر على ثلاثة أرباع سكان جمهورية إفريقيا الوسطى.وأضاف أن أكثر من مليون فتى وفتاة في سن الدراسة سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في التعليم في العام المقبل، مشيرا إلى أن حوالي 178 ألف طفل سيحتاجون أيضا إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.وأكد ستيفان دوجاريك أن خطة الاستجابة الإنسانية لجمهورية أفريقيا الوسطى في العام 2020 م تتطلب تعبئة أكثر من 400 مليون دولار أمريكي.// انتهى //07:30ت م0008