سكاكا 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسوقعت الجمعية النسائية التطوعية الأولى بالجوف اتفاقية تعاون مع أحد مكاتب المحاماة لتقديم الاستشارات للجمعية، واتفاقية أخرى بين الجمعية وأحد مراكز التدريب، لتدريب العضوات أو المنتسبات للجمعية بمقاعد مجانية في كل دورة تقام لتثقيف وتدريب المتطوعات.وتُعنى الجمعية برفع مستوى وعي المجتمع بالعمل التطوعي، وتدريب المتطوعين بشكل احترافي، وتبنّي المبادرات التطوعية النسائية وتوجيهها، وتوجيه الشابات إلى فرص العمل المتاحة في الشركات والمؤسسات وغيرها والعمل على رفع روح المواطنة بين شرائح المجتمع المختلفة.كما أن من أهدافها رعاية الموهوبات وتنمية مهاراتهن وتوجيههن للجهات المعنية كالنوادي الأدبية وغيرها، والعمل على تطوير مهارات المرأة الإدارية والفنية والمهنية وتمكينها من خلال تدريبها ويفضي بها للاعتماد على نفسها في إدارة الأسرة مادياً في حال احتاج الأمر لذلك، ورعاية الطفولة والأمومة في جميع مراحلها.// انتهى //08:49ت م0010