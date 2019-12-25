القاهرة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالمباحثات الهاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس مساء أمس وتم خلالها التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط.وأبرزت تصريحات الرئيس السيسي بشأن متانة وتميز العلاقات التي تربط بين البلدين، واعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، مؤكداً تطلع القاهرة للارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء، لا سيما على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي وعلى نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.ولفتت الصحف الانتباه إلى المباحثات المصرية الروسية بين وزيري خارجية البلدين لبحث سبل حل الأزمة في ليبيا والاتفاق على أهمية العمل نحو تفادى أي تفاقم للوضع هناك.وعرجت على توقيع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اتفاقا ومذكرة تفاهم بشأن تقسيم المنطقة المحايدة بينهما، التي تحوي حقولا نفطية يجرى تشغيلها على نحو مشترك.وتحدثت عن تصاعد الاحتجاجات في العراق لتصل إلى إغلاق دوائر حكومية وقطع طرق ومواجهات مع قوات الأمن رفضا لمحاولات الكتل السياسية فرض مرشحين غير مستقلين فيما اقر البرلمان قانونا جديدا للانتخابات لجعل الانتخابات أكثر نزاهة.وتطرقت صحف القاهرة لعدة موضوعات دولية متفرقة منها، حشد الجيش الليبي قواته في اتجاه سرت وتراجع الرئيس التركي عن تهديده بإغلاق إنجرليك بعقد مع البنتاجون وتأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة عقد الانتخابات في القدس، ومقتل 35 مدنيا في هجوم بشمال بوركينا فاسو.// انتهى //09:49ت م0016