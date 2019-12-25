عرعر 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, مشروع تطوير مطار عرعر , حيث كان في استقبال سموه مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات مساعد الرئيس للمطارات المكلف المهندس سليمان البسام ، وعدد من المسؤولين.وتجول سموه في مشروع تطوير مطار عرعر ومرافقه المتعددة، الذي صمم مراعيا للبعد البيئي بجميع الوظائف والخدمات الأرضية للمطار و بطاقة اسيعابية تبلغ أكثر من مليون مسافر سنوياً، حيث صمم المطار بطريقة متميزة، حيث يشكل التصميم الخارجي حرف "العين" الذي يرمز للحرف الأول من مدينة عرعر، وكذلك على شكل العين البصرية.ووقف سموه على مبنى صالة السفر ومبنى الصالة الملكية ومباني الأطفاء والإنقاذ ومبنى إدارة المطار، بالإضافة إلى مباني الخدمات "محطات الكهرباء والمحولات والاتصالات" ومباني البوابات ومواقف للطائرات والأعمال الخارجية إلى جانب الصالات الدولية والمحلية.وأطلع سموه على جاهزية الخدمات للتشغيل التجريبي المتوقع خلال الاسبوع القادم، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 96% بقيمة مالية إجمالية بلغت 382 مليون ريال.واستمع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى شرح مفصل عن المشروع وآليات العمل المتخذة لضمان تواصل أعمال المشروع ،مع الالتزام باشتراطات منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الحيوية التي تحتاجها منطقة الحدود الشمالية.وقال سمو أمير منطقة الحدود الشمالية : لا تألوا الدولة – رعاها الله – مالًا أو جهدًا في تطوير منظومة النقل في المملكة من طرق برية وسكك حديدية ومطارات جوية وذلك في إطار استكمال البنية التحتية اللازمة للنهضة الاقتصادية ولرفع جودة الحياة، متطلعًا لأن يلعب مطار عرعر دورًا كبيرًا في دعم مقومات المنطقة الاقتصادية، لاسيما اللوجستية منها في مجال نقل الأفراد والبضائع والمتوقع ازديادهم في ظل التوجه لافتتاح مركز جديدة عرعر للتبادل التجاري.// انتهى //10:05ت م0017