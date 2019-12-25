نجران 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسنظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلةً بوكالة الوزارة للشؤون الفنية بالتعاون مع أمانة منطقة نجران أمس، ورشة عمل تحت عنوان" تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة "مسار" ، بحضور وكيل الأمين للتنمية الحضرية وعدد من المختصين من أمانة نجران وبلدياتها ورجال الأعمال والمستثمرين.واستهلت الورشة بكلمة ترحيبية لوكيل أمين منطقة نجران للتنمية الحضرية المهندس نشوان محمد الصقور، وتقديم عرض مرئي بمحاور وأهداف الورشة.وتناولت الورشة عدداً من المحاور منها مناقشة لائحة محطات الوقود وطريقة التأهيل للشركات، وتعريف الحضور بالطرق الإجرائية والتنظيمية السليمة لعمليات إنشاء وتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة وفق اللائحة المنظمة، والمنهجية المتبعة لتجويد الخدمة المقدمة.واختتمت الورشة بالإجابة على استفسارات وأسئلة الحضور من قبل المختصين في وزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //10:06ت م0018