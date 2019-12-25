مكة المكرمة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأنشأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع طائفة متعهدي الإعاشة، منصة إلكترونية خاصة لتسهيل أعمال قطاع الإعاشة وتوفير آليات حديثة للتواصل بين المعنيين، وتحويل جميع أنشطة القطاع إلى خدمات إلكترونية حديثة ويشمل ذلك الجهات الحكومية المعنية، ومقدمي خدمات الإعاشة، والمستفيدين والموردين، والمصنعين، وغيرهم من العاملين في مجال خدمات ضيوف الرحمن.وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور بشير أبو نجم، أن إنشاء المنصة الالكترونية يأتي في إطار استعدادات أمانة العاصمة المقدسة المبكرة لموسم حج هذا العام، وتحويل الإجراءات والأنشطة المتعلقة بالإعاشة إلى خدمات إلكترونية مشيراً إلى أنه سيتم عرض الخدمات المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة ولطائفة الإعاشة كما سيتم تكاملها مع الجهات الحكومية المستفيدة ذات العلاقة، والتجهيز لطلبات التأشيرات الموسمية وبرامج الرقابة الذاتية على مطابخ الإعاشة لزيادة فاعلية التنسيق بين أفراد القطاع ورفع كفاءة القياس لمؤشرات الأداء.// انتهى //10:29ت م0021