الخرطوم 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،دعوة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة في السودان ،المواطنين لعدم الالتفات للشائعات المغرضة وعدم الانصياع لما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي، أو أي وسائط إعلامية من معلومات مغلوطة لا تمت إلى الحقيقة بصلة.وعرجت على إصدار محكمة الاستئناف العليا المدنية بمملكة البحرين، حكماً ألغت بموجبه حكم المحكمة المدنية الخامسة "الابتدائية"، القاضي بإلزام وزارة الري والموارد المائية السودانية ، بدفع تعويض لصالح شركة الإنشاءات الدولية الفرنسية.وركزت على تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس أن إسرائيل لاتريد أن تنظم الانتخابات الفلسطينية في القدس، وأنه يتمسك بذلك.ونشرت إعلان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس، أن النواب وافقوا على قانون انتخاباتي جديد.ونقلت عن الجيش اللبناني، أمس،قوله أن قواته تستخدم القوة القانونية المشروعة وتحمي المتظاهرين في الساحات، موضحاً أنه لا تمييز بالتوقيف ولا باستخدام القوة.وأخبرت عن مقتل ثمانون إرهابيا، أمس، بعد تصدى جنود من جيش بوركينا فاسو لهجوم شنه المتطرفون عليهم.// انتهى //10:34ت م0022