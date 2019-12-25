ينبع 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع بالتعاون مع إدارة الزراعة أمس، ورشة عمل بعنوان "التعريف بخطورة سوسة النخيل الحمراء وطرق الوقاية منها والممارسات الزراعية, وذلك الجيدة بينبع النخل".وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ينبع المهندس سعد الصبحي، أن الورشة كانت على فترتين الفترة الأولى تدريب العاملين في المزارع على طرق اكتشاف الإصابة وطرق الوقاية منها بمزرعة أحدى المواطنين بينبع النخل، والفترة الثانية تضمنت كلمة لمدير مكتب الوزارة بينبع تحدث من خلالها عن أهمية الوقاية من سوسة النخيل الحمراء، والتعريف بالحشرة، وأطوار نموها، وعرض صور عن ذلك، إضافة إلى الطرق السليمة للممارسات الزراعية للوقاية من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.// انتهى //10:43ت م0024