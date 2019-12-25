أبها 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عددٍ من محافظات ومدن منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال المع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل.// انتهى //10:44ت م0025