ثقافي / " الاعتصام بالكتاب والسنة " محاضرة بالدمام
الأربعاء 1441/4/28 هـ الموافق 2019/12/25 م واس
الدمام 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس
يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام غداً، محاضرة بعنوان " الاعتصام بالكتاب والسنة " يلقيها فيصل بن راشد الخالدي في مسجد حصة أبو بشيت بمدينة الدمام، بعد صلاة العشاء.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج التوعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة لنشر العلم النافع.
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11:38ت م
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