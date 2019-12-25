الدمام 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسيُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام غداً، محاضرة بعنوان " الاعتصام بالكتاب والسنة " يلقيها فيصل بن راشد الخالدي في مسجد حصة أبو بشيت بمدينة الدمام، بعد صلاة العشاء.وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج التوعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة لنشر العلم النافع.// انتهى //11:38ت م0035