الخفجي 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأطلقت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بإدارة صحة البيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة رقابية على محلات الأسماك بسوق اللحوم والأسماك بالمحافظة.وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية تقوم بهذه الحملات انطلاقاً من الشراكة بين الجهات ذات العلاقة، للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة وتعليمات البلدية حيال عرض وبيع الأسماك ومدى تقيد العاملين فيها والتزامهم باللبس الموحد والنظافة الشخصية، وكذلك التأكد من وجود الشهادات الصحية للعاملين وخلوهم من الأمراض المعدية.وتأتي الحملة ضمن اهتمام البلدية بسلامة وصحة المواطن والمقيم من خلال سلامة المأكولات الغذائية المقدمة لهم وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي.// انتهى //11:42ت م0036