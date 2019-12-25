الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي والقبض على عناصره "خمسة اثيوبيين ونازح جميعهم في العقد الثالث من العمر", امتهنوا ارتكاب جرائم الاعتداء والسطو على العاملين بحضائر الماشية ومهاجمتهم بالأسلحة البيضاء حيث نتج عن إحدى جرائمهم مقتل مقيم سوداني الجنسية إثر تعرضه لعدة طعنات وإصابة اثنين آخرين أحدهما بحالةٍ حرجة، كما اتضح من إجراءات الاستدلال ارتكابهم لجريمتي سطو استولوا من خلالها على ما يقارب (140) رأس من الأغنام ، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.// للصحف فقط // // انتهى //11:42ت م0037