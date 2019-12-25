إسلام آباد 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر الذي يزور المملكة العربية السعودية حالياً لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أكد بأن العام 2020م سيكون عام التقدم في باكستان، وعزم حكومته على توفير فرص عمل كثيرة للشباب.وسلطت الضوء على تشكيل القضاء الباكستاني هيئة عليا للنظر في استئناف الرئيس الأسبق الجنرال برويز مشرف ضد حكم الإعدام الصادر بحقه بتهمة الخيانة بالدستور.وتطرقت إلى إبداء باكستان قلقها المتزايد إزاء تكثيف القوات الهندية عمليات إطلاق النار باتجاه الحدود الباكستانية مع تزايد الاحتجاجات الداخلية في الهند.وأخبرت عن اكتشاف باكستان احتياطي جديد للنفط والغاز في إقليمي السند وبلوشستان.أفغانياً تناقلت أنباء مقتل 10 أفراد من قوات الأمن الأفغانية في هجوم على مخيم عسكري في ولاية بلخ شمال أفغانستان.// انتهى //11:46ت م0039