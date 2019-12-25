الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأكد معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان،أهمية اللجنة العلمية بالهيئة لضمان الجودة العلمية لمنتجاتها ولما تمثله من هوية علمية مهنية معبرة عن الهيئة ومكانتها ودورها المؤثر .وشدد معاليه خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العلمية للهيئة أمس في الرياض على أهمية التكامل بين مراكز الهيئة على المستوي الفني .وناقش الاجتماع مهام اللجنة العلمية ومنها القيام باعتماد الخطة العامة لأعمال الهيئة من أطر ودراسات ومعايير، واقتراح أسماء المراجعين والمحكمين، والإشراف العلمي على المنتجات الفنية للهيئة، والتوصية باعتماد الندوات والملتقيات العلمية، إضافة إلى اعتماد اللوائح المنظمة للبحث وقواعد النشر العلمي، والنشرات الإخبارية الدوريات المتخصصة، واقتراح فرص التعاون مع الهيئات والجمعيات العلمية المهنية المتخصصة داخل المملكة وخارجها، والقيام بما تكلف به اللجنة في مجال اختصاصها.كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الأول.ويرأس اللجنة المشرف العام على الإدارة العامة للبحوث والابتكار، وفي عضويتها كل من مستشار معالي رئيس الهيئة المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب، والمشرف العام على الإدارة العامة للمعايير، ومدير وحدة البحوث والتقارير في مكتب معالي رئيس الهيئة، وثلاثة من المتخصصين وهم : المدير المكلف لجامعة طيبة سابقًا الدكتور محروس الغبان ، ومستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج، عضو اللجنة التوجيهية العليا للهدف الرابع للتنمية المستدامة ( للتعليم 2030 ) اليونسكو ، الدكتور عبدالسلام الجوفي ، وعميد شؤون الأساتذة والموظفين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عمر بن عبدالله السويلم .// انتهى //12:00ت م0040