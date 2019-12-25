الجزائر 28 ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على الوداع الشعبي والرسمي لنائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الذي وافته المنية أول أمس إثر نوبة قلبية، لافتة النظر إلى قيام مواطنين بفتح مجالس للعزاء واخراج الصدقات على روح الفقيد.وأخبرت عن تلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازي ملوك ورؤساء وقادة دول العالم في وفاة الفريق قايد صالح، تتصدرها تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، - حفظهما الله - .واهتمت الصحف بتوجه رئيس الحكومة التونسي المكلف لحبيب الجملي نحو تشكيل حكومة كفاءات وطنية، بعد تعثر مساعيه لتأليف حكومة ائتلاف بمشاركة الأحزاب التونسية الممثلة في البرلمان.// انتهى //12:03ت م0042