تونس 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس التونسي قيس سعَيد، ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي، مشيرة إلى أن اللقاء تناول ملف تطوير التشريعات والقوانين العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي في ما يتعلق بالنقل والتجارة البينية والاستثمارات.وتناولت في الشأن المغاربي تجديد الاتحاد الأوروبي طلبه بإحترام حظر بيع أو إرسال السلاح لليبيا في ظل تواصل القتال بين قوات الجيش وحكومة السراج.وتناولت صحف الأربعاء إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات التي أطلقتها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بخصوص شرعنة الاستيطان واعتباره قراراً صحيحاً .وكتبت عن تواصل المظاهرات في العراق وسط انعدام القدرة على تجديد الطبقة السياسية في بلد ترى الصحف انه واحد من أكثر البلدان فساداً في العالم.وأشارت صحف تونس إلى إجتماع قادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية على خلفية تهديدات متزايدة من البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.// انتهى //12:05ت م0044