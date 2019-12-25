جيزان 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش , وأحد المسارحة , و الحرث , والدرب , والطوال , والعارضة , وبيش , و صامطة , وصبيا , وفرسان وتشمل الأجزاء الساحلية ، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٢ من ظهرا.- بمشيئة الله -.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //12:05ت م0045