نيروبي 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا، الدكتور محمد بن عبدالغني خياط ، مقر وكالة التنمية في كينيا، أمس الثلاثاء .والتقى السفير خياط خلال هذه الزيارة، رئيس الوكالة والأمين العام والداعمين لهذه الوكالة، بحضور النائب إبراهيم عبدي رئيس لجنة الصداقة الكينية السعودية في البرلمان الكيني.وتم خلال الزيارة أيضًا، مشاهدة عرض عن بعض نشاطات الوكالة والعمل الذي تقوم به لدعم الجانب الإسلامي في جمهورية كينيا.// انتهى //12:14ت م0048