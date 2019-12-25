الرباط 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد بالمغرب، التي عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس مؤخرا، والذي أعلنت في أعقابه أنها ستشرع يوم 2 يناير المقبل في الاستماع للمؤسسات والقوى الحية بالبلاد، من أجل وضع تصورات وحلول للمشاريع التي تعترض التنمية بالمغرب.مغاربيا، تطرقت إلى تعيين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لقائد القوات البرية اللواء سعيد شنقريحة، رئيسا لأركان الجيش بالإنابة خلفا لقايد صالح الذي توفي اول امس الاثنين.في الشأن التونسي، تناقلت إعلان رئيس الوزراء الحبيب الجملي، أنه سيشكل حكومة من المستقلين الذين لا يمثلون أي حزب سياسي، مبرزة أن القرار وصفه البعض بأنه خطة صحيحة نحو القطيعة مع الرموز السابقة.كما تابعت فصول الأزمة العراقية، لافتة إلى تهديد الرئيس العراقي بالاستقالة، عقب تزايد الضغوط التي يتعرض لها من قبل القوى الموالية لإيران داخل البرلمان العراقي، لتكليف مرشحها قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة.// انتهى //12:17ت م0049