الدمام 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسنفذت بلدية محافظة القطيف ممثلة بإدارة الحدائق والتشجير أعمال زراعة أكثر من 3000 شجرة في مناطق مختلفة من محافظة القطيف، بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات المتطوعين والمتطوعات، وذلك ضمن مبادرة شرقية خضراء التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن البلدية وضمن المسؤولية المجتمعية وتعزيز الوعي بالزراعة, قامت بتعريف الطلاب والطالبات على طرق زراعة الأشجار وأهمية المحافظة عليها، من خلال برنامج لنشر ثقافة وسلوك المحافظة على الحدائق والأماكن العامة نظيفة وعدم العبث بها، وأهمية المحافظة على الشجرة، مشيراً إلى إعداد برنامج نظري وعملي ضمن مبادرة أمانة المنطقة الشرقية "شرقية خضراء".من جهته بين مدير إدارة الحدائق والتشجير المهندس خليف المطيري أن البلدية ضمن مبادرة "شرقية خضراء" قامت بالتعاون مع عدد من المدارس بزراعة أكثر من 3000 شجرة في عدد من الشوارع والواجهات البحرية والحدائق العامة والمدارس في المحافظة، مشيراً إلى أن البلدية تستهدف زراعة 10 آلاف شجرة متنوعة في المحافظة على عدة مراحل، لافتاً إلى أن المبادرة تسهم في زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليه.// انتهى //13:19ت م0066