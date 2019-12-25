أبها 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسنظمت أمانة منطقة عسير ،اليوم ، ورشة عمل لمناقشة أبرز ما تم إنجازه في خطط معالجة التشوه البصري بمدن و محافظات المنطقة و ذلك بمسرح الأمانة.وفي بداية الورشة تحدث أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إلى منسوبي الأمانة ورؤساء البلديات عن الهدف من اللقاء ،مشيراً إلى أنه يأتي امتدادا لأعمال ومبادرات معالجة التشوه البصري بمدن المملكة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية و القروية.وأبان الحميدي أن العمل مازال متواصلا لإنجاز خطط معالجة التشوه البصري ، مؤكداً أهمية تكثيف جهود البلديات في جميع مدن ومحافظات عسير لمعالجة جميع ما يؤثر في جمال وجاهزية المرافق الخدمية ، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ مشروعات تحسين المشهد البصري ، وإزالة جميع الملوثات البصرية لتوفير بيئة نظيفة وصحية بمواصفات جمالية عالية .// انتهى //13:32ت م0070