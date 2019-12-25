الكويت 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على انخفاض المؤشر العام 3ر5 نقطة ليبلغ مستوى 8ر6259 نقطة بنسبة 09ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر152 مليون سهم تمت من خلال 5987 صفقات نقدية بقيمة 7ر26 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر30 نقطة ليصل الى مستوى 4ر4882 نقطة بنسبة 63ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 6ر118 مليون سهم تمت عبر 4223 صفقة نقدية بقيمة 19ر10 مليون دينار (نحو 62ر33 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الاول 4ر22 نقطة ليصل لمستوى 8ر6955 نقطة بنسبة 32ر0 %من خلال كمية اسهم بلغت 6ر33 مليون سهم تمت عبر 1764 صفقة بقيمة 5ر16 مليون دينار.// انتهى //13:33ت م0071