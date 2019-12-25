بغداد 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسواصل المحتجون العراقيون اليوم التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى رغم إقرار قانون الانتخابات الجديد.وذكر ناشطون في تصريحات صحفية أن الاحتجاجات تواصلت منذ مساء أمس الثلاثاء في ساحة التحرير ببغداد لمواصلة الضغط بهدف تحقيق بقية المطالب, من أبرزها تكليف شخصية مستقلة برئاسة الحكومة الجديدة خلفا لحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي.وشددوا على وجوب إقرار قانون الانتخابات الجديد الذي يفترض أن ينهي هيمنة الأحزاب الكبيرة عبر نظام التصويت الفردي ضمن دوائر انتخابية متعددة في المحافظة الواحدة.// انتهى //13:46ت م0074