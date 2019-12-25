المدينة المنورة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسوقف معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على أعمال فرش 1100 سجادة في التوسعة السعودي الأولى بالمسجد النبوي، متميزة بلونها الأخضر وتصميمها الفريد .وأشاد الشيخ السديس بما تقوم به إدارة السجاد من خدمات في سبيل خدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.يذكر أن السجاد من الصناعات الوطنية ذات الجودة العالية ،صنع وفق شروط ومواصفات فنية دقيقة وبقياسات تتناسب مع أروقة المسجد النبوي.// انتهى //13:49ت م0075