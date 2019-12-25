الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسخطف مشجع واحد فقط جائزة "نجم المدرج" اليوم، حيث تعمدت اللجنة المنظمة اختيار فائز واحد فقط لزيادة الحماس وتجهيزاً للمفاجآت المعدة للجمهور خلال الأيام المقبلة من المهرجان.ودأب نادي الإبل منذ انطلاقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على توزيع جوائز يومية لـ"نجم المدرج"، حيث يأتي اختيار الفائز بالجائزة عن طريق كاميرا البث التلفزيوني المباشر، وهو ما يُعرف بـ"صيد الكاميرا"، للأكثر تفاعلاً وتشجيعًا من الجماهير الحاضرة في المدرج المخصص للجماهير؛ ليتم بعدها تسليمهم الجوائز مباشرة في المنصة المخصصة لذلك.ويعد نادي الإبل العديد من المفاجآت التي كان آخرها ما تم الإعلان عنه بشأن مسابقة "القعود قعودك لاطرحته" التي رصد لها 4 قعدان سيتم توزيعهم على 4 فائزين، وتجرى يوم السبت المقبل الموافق 28 ديسمبر الحالي وتحديداً بعض الانتهاء من عروض المزاين على لجنة التحكيم، وينتظر أن تشهد هذه المسابقة حماسا كبيرا بين الجماهير.// انتهى //13:50ت م0076