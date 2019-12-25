المدينة المنورة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للجمارك السعودية، لقاءً تعريفيًا بعنوان "مبادرات الجمارك السعودية نحو تيسير التجارة"، وذلك في قاعة السلام بالجامعة الإسلامية.وأشاد أمين عام غرفة المدينة المهندس عبد الله أبو النصر, بالتعاون بين الغرفة والجمارك خاصة وأن المملكة تأتي في طليعة دول العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن اللقاء سيسهم في تعزيز دور الجمارك في تحسين الخدمات اللوجستية لدعم توجهات المملكة لتصبح نقطة عبور تدعم دورها المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي.من جهة أخرى تناول مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة أحمد بن حجر الغامدي، أبرز مبادرات تيسير التجارة واستراتيجية الجمارك السعودية, وبرنامج الفسح خلال 24 ساعة, والنافذة الموحّدة "منصة فسح", كما تطرق إلى جهود تطوير مناطق الإيداع, وبرنامج مشغّل الاقتصادي المعتمد, وتطوير إجراءات الخدمات اللوجستية, وتطوير إجراءات الشحن الجوّي داعياً رجال الأعمال إلى الاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها الجمارك.// انتهى //13:51ت م0078