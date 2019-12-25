أبها 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسدشن وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبده اليوم فعاليات "اليوم التوعوي الأول لمستخدمي الزرعة العظمية للأذن" وذلك بمستشفى عسير المركزي، وبحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري .وألقى المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور خلال التدشين كلمة أشار فيها إلى أن مشروع الزراعة العظمية للأذن هو أحد المشاريع التي استحدثتها وزارة الصحة لإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع، مؤكدا أن تأهيل ذوي الإعاقة السمعية بمستشفى عسير تطور بشكل ملحوظ إذ تم إجراء الزراعة العظمية لأكثر من ٢٣ مريضا داخل المستشفى.ثم ألقى قائد برنامج زراعة القوقعة بصحة عسير الدكتور يحيى الأحمري كلمة أوضح خلالها أنه تم استحداث برنامج زراعة القوقعة والمعينات السمعية للكبار والأطفال منذ منتصف العام الماضي ٢٠١٨ م وتم تجهيزها بأحدث التجهيزات واستقطاب الكثير من القوى العاملة، موضحاً أنه تم خلال هذه الفترة إجراء زراعة قوقعة لأكثر من ٤٠ مريضاً ومريضة في عدد من المستشفيات.// انتهى //15:00ت م0098