الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض غدا، محاضرة بعنوان "صفة صلاة النبي ــ صلى الله عليه وسلم"، يلقيها وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.ويقوم - بمشيئة الله - بالتعليق على ما جاء في المحاضرة، ويجيب عن أسئلة واستفسارات الحاضرين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.يذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض سيقوم ــ بإذن الله تعالى ــ بنقل مباشر للمحاضرة عبر الموقع:https://www.periscope.tv/dawazizia/1ynJOwrwqqqJR.// انتهى //15:12ت م0104