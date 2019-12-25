الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واساختتمت ورشة عمل الارتقاء بقوانين ومنافسات التايكوندو أعمالها والمقامة بقاعة نادي الشباب خلال الفترة من 16- 19 ديسمبر 2019 بمشاركة حكام ومدربي ولاعبي وإداري التايكوندو بالمملكة والتي حاضر فيها رئيس لجنة حكام البارا تايكوندو في الاتحاد العالمي للتايكوندو شكير شلباط والمحاضر الدولي عثمان دلدار رئيس لجنة مسابقات البار تايكوندو في ذات الاتحاد وأشرف على تنظيمها الحكم الدولي المهند الزعبي .ورعى الختام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري بحضور نائب رئيس الاتحاد أبوبكر كردي وأمين عام الاتحاد سامي الطلب ومدير الاتحاد محمد الحبابي ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي.من جانبه أكد العميد شداد حرص الاتحاد بإقامة مثل تلك ورش العمل والمحاضرات بشكل دوري متى ما سنحت الفرصة لاستقطاب محاضرين دوليين موجهاً شكره لكل من أسهم في إنجاح هذه الورشة وتحديداً إدارة نادي الشباب على استضافتهم الرائعة والدائمة لفعاليات الاتحاد .وعلى صعيد آخر تصدر نادي أبها جدول الترتيب العام للأبطال برصيد (16) نقطة وضعته على قائمة الفرق بجميع الفئات بالتزامن مع انتهاء الفترة الأولى لمسابقات الاتحاد التي تتوقف لمدة شهر لاختبارات الفصل الدراسي وإجازة ما بين الفصلين ، ومن المترقب أن تنطلق الفترة الثانية (23 )من يناير المقبل ببطولة المملكة للبومسي بالدمام والتي يتطلع معها أصحاب القرار في الأندية التي حققت نقاط استراتيجية دعم الأندية في خطف نقاطها.// انتهى //15:15ت م0105