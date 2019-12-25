أبها 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأنهت أمانة منطقة عسير ممثلة بالإدارة العامة للدراسات الهيدرولوجية نحو 187 طلبا لدراسات هيدرولوجية التي تمثلت في دراسة ومراجعة وإعداد تقارير هيدرولوجية للأمانة وكافة البلديات التابعة لها.وأوضح مدير عام الدراسات الهيدرولوجية بالأمانة المهندس مهدي الخريص أن هذه الدارسات سيكون لها الأثر الإيجابي في تنفيذ مشاريع درء أخطار السيول ومعالجة تجمعات مياه الامطار ، إضافة إلى حفظ الأودية من التعدي عليها وحصر أسباب تجمع مياه الأمطار وإنجراف السيول.وأكد الخريص أن هناك استراتيجية وضعتها الأمانة لشمول المزيد من المواقع بهذه الدراسات، وذلك في خطوة لرسم ملامح جديدة للمدن وصولاً إلى إيجاد شبكات لتصريف مياه الأمطار .// انتهى //15:18ت م0108