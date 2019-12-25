الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسوقعت (سابك) والشركة السعودية للأسمدة (سافكو) التابعة لها، اتفاقية شراء أسهم تستحوذ بموجبها الأخيرة على (شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية) التي أعلن عن تأسيسها مؤخراً، في مقابل حصول (سابك) على أسهم ترفع حصتها في (سافكو) إلى 50.1%.وكانت (سابك) قد أعلنت عن تأسيس (شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية) في عام 2018م، لهدف دمج جميع أسهمها وأصولها المتوزعة في عدة شركات متخصصة ضمن كيان واحد، بما يسهم في إنتاج باقات متنوعة من المغذيات الزراعية.وقال نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان: "إن هذه الاتفاقية -التي ما تزال تخضع للموافقات التنظيمية- تعد ثمرة رؤية مشتركة لتحسين الكفاية من خلال تحقيق التكامل والحفاظ على الميزة التنافسية في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها تعد إنجازاً آخر في مسيرة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لعام 2025م، سيما وأنها تسهم في تسريع وتيرة تحقيق استراتيجية نمو المغذيات الزراعية، وتعزيز الكفاية، وتوطيد العلاقات مع الزبائن.وفي معرض التعليق على الاتفاقية، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية في (سابك) سمير آل عبد ربه، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز القيمة المقدمة للمساهمين من خلال تعزيز القدرات، وتحقيق تطورات تقنية متقدمة، واستكشاف فرص النمو بالاعتماد على حضور (سابك) في الأسواق العالمية.يذكر أن (شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية) تمتلك نسبة 50% من أسهم الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن البيطار)، وشركة الجبيل للأسمدة (البيروني)، ونسبة 33.33% من أسهم شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك).// انتهى //15:20ت م0109