أبها 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي العلمي (بنين و بنات) في تنفيذ 300 فعالية في أكثر من 200 مدرسة للبنين والبنات، خلال الأسبوع العالمي للفضاء 2019 ، تحت شعار " القمر بوابة النجوم" ، .وأوضحت رئيسة قسم النشاط العلمي في نشاط الطالبات بتعليم المنطقة منال بن عامر أن البرنامج لقي تفاعلا من قِبل الطلاب والطالبات في الأندية العلمية بالمدارس محققا بذلك أهدافه في مجالي العلوم والتكنولوجيا ، وحث الطلبة على إعداد البحوث الفلكية المرئية لتثقيفهم حول أهمية هذا المجال وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .من جانبه أشار مشرف النشاط العلمي( بنين )عبد العزيز العامر إلى أنه تم تنفيذ الفعالية عن طريق الرصد الفلكي والإذاعات المدرسية والعروض التفاعلية ، فيما اشتملت على ورش للإبداع والرسم ، ليكون لطلاب تعليم عسير مشاركة فاعلة في هذه الفعالية العالمية.// انتهى //15:23ت م0111