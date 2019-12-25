القاهرة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم حيث خسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 600 مليون جنيه لينهي التعاملات عند 4ر696 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 5ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 42ر0 % ليبلغ 68ر13747 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 27ر0 % مسجلاً 84ر527 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 15ر0% لينهي التعاملات عند 17ر1386 نقطة.// انتهى //16:17ت م0135